Авиакомпания правительства Москвы откроет рейсы в Симферополь
19:27, 13 мая 2010Крым
0
Авиакомпания правительства Москвы «Атлант-Союз» с июня открывает новое направление полетов по маршруту Москва – Симферополь – Москва, сообщает ее сайт.
Рейсы будут выполняться ежедневно.
Справка УНИАН. ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» зарегистрировано в июне 1993 года в Москве. Авиакомпания стала официальным перевозчиком правительства российской столицы в мае 1999 года.
Базовым аэропортом «Атлант-Союза» является международный аэропорт Внуково.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter