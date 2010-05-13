Авиакомпания правительства Москвы откроет рейсы в Симферополь

Авиакомпания правительства Москвы «Атлант-Союз» с июня открывает новое направление полетов по маршруту Москва – Симферополь – Москва, сообщает ее сайт.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Справка УНИАН. ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» зарегистрировано в июне 1993 года в Москве. Авиакомпания стала официальным перевозчиком правительства российской столицы в мае 1999 года.

Базовым аэропортом «Атлант-Союза» является международный аэропорт Внуково.