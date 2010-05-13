Парламент Крыма рассмотрит три десятка вопросов на сессии в мае

Тридцать два вопроса, касающиеся общественно-политической жизни и экономической сферы, включены в повестку дня пленарного заседания Верховного совета Крыма 26 мая, сообщила пресс-служба парламента.

Решение принято на заседании президиума в четверг.

"Депутаты опять планируют вернуться к теме использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств Украины и рассмотреть положение дел в Крыму. Также будет рассмотрен ход подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период. Большой блок вопросов посвящен экономическим проблемам и развитию сельских территорий автономии", - говорится в пресс-релизе.