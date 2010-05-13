Таможенники изъяли золотую монету

Сотрудники таможни изъяли у гражданина Армении, который вылетал из аэропорта Симферополя в Ереван, незадекларированную золотую монету XIX века, которая может представлять историко-культурную ценность, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал упрощенную систему - "зеленый коридор". Рентген-аппарат обнаружил металл в кармане костюма, который он положил на чемодан для проверки. Таможенники нашли монету номиналом 25 рублей Российской империи, датированную 1876 годом. Ее вес - около тридцати двух граммов.

"Судя по предварительным оценкам экспертов, монета, если она действительно оригинальная, в таком хорошем состоянии стоит на "черном рынке" не один десяток тысяч долларов", - отметил начальник крымской таможни Денис ПУДРИК.

Гражданин Армении заявил, что он забыл о наличии предметов, которые подлежат обязательному декларированию.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.