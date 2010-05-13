Янукович: российские подлодки в Балаклаве - домыслы

15:10, 13 мая 2010
Крым
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Президент за аттракцион

Вид на БалаклавуПрезидент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет домыслами сообщения в прессе о том, что Россия планирует разместить базу подводных лодок в Балаклаве близ Севастополя. 

ЯНУКОВИЧ в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал, что в городке давно все демилитаризовано.

Он высказался за мирное использование инфраструктуры Балаклавы.  

По мнению президента, в частности, там можно устроить водные аттракционы.

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