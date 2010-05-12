ФСБ возвращается в Крым

Федеральная служба безопасности России и Служба безопасности Украины на следующей неделе планируют подписать документ, определяющий работу российских контрразведчиков в Севастополе, где базируется Черноморский флот РФ, сообщил глава ФСБ Александр БОРТНИКОВ, передает РИА "Новости".

"Мы с коллегами из СБУ договорились о возвращении наших военных контрразведчиков в Севастополь. На следующей неделе состоится встреча представителей двух спецслужб, на которой мы подпишем новое соглашение о совместной работе по обеспечению безопасности", - сказал он журналистам в Санкт-Петербурге.

Девятнадцать офицеров ФСБ, обеспечивавших безопасность российских моряков, покинули территорию Украины в декабре 2009 года.

Их пребывание в Крыму было предусмотрено договором 2000 года, который был денонсирован по инициативе тогдашнего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

11 мая НАЛИВАЙЧЕНКО в комментарии "Коммерсанту" заявил, что "протокол, заключенный в 2000 году, согласно которому подразделения ФСБ находились в Крыму, никогда не соответствовал законодательству Украины".

По его мнению, функции, которые с 2000 по 2009 год были возложены на офицеров ФСБ, в частности - противодействие шпионажу на флоте и антитеррористическая деятельность, может выполнять украинская спецслужба.