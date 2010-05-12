Украина предлагает Vanco мировую

Кабинет министров предлагает компании Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции, сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

"У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами", - сказал руководитель Минюста журналистам

Компания пока не получила официальных предложений от украинского правительства, сообщил УНИАН менеджер по связям с общественностью Vanco Prykerchenska Ltd. Руслан СКИБА.

"На данный момент мы еще не получили официальных предложений от Кабинета министров Украины. Как только мы получим эти предложения правительства, то обязательно внимательно их изучим, после чего сразу же предоставим наш официальный комментарий", - сказал он.

В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) находится иск компании "Венко" к правительству Украины.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007-го с Кабмином Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

В апреле 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

В июле 2008 года Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма относительно конфликта по СРП.

В мае 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.