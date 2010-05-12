Руководитство санатория в Алуште вывело из страны $2 миллиона

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту уклонения руководителями санатория в Алуште от возвращения в Украину более двух миллионов долларов.

«Под следствием оказались должностные лица санаторно-курортного учреждения, которые без страховки и гарантии перечислили в качестве предоплаты за медицинское оборудование иностранной фирме миллионную сумму и, не получив ничего взамен, почти полтора года ничего не делали, чтобы вернуть деньги в страну», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Дело заведено по статье «уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах».