Крым получил бюджет

Верховный совет Крыма принял бюджет автономной республики на 2010 год c доходной частью 3 млрд. 140,7 млн. грн., расходной 3 млрд. 616,1 млн. грн.

За принятие главного финансового документа региона проголосовали 88 из 92 депутатов, присутствовавших в сессионном зале на внеочередном заседании крымского парламента в среду.

Доходы общего фонда бюджета определены в размере 2 млрд. 750,3 млн. грн., специального фонда - 390,4 млн. грн, в том числе бюджета развития - 72 млн. грн. Трансферты из госбюджета Украины предполагаются в размере 1 млрд. 553,6 млн. грн.

Расходы общего фонда должны составить 2 млрд. 825,8 млн. грн., расходы спецфонда - 790,4 млн. грн.

Установлен предельный дефицит 475,8 млн. грн., в том числе дефицит общего фонда - 75,8 млн. грн., спецфонда - 400 млн. грн.

Покрытие дефицита планируется осуществить за счет внутренних заимствований со сроком погашения до 2015 года.

Остатки денежных средств на 31 декабря 2010 года определены в размере 492,6 тыс. грн.

«Очень сложный бюджет, но мы понимаем, насколько он важен и нужен», - заявил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Украина утвердила госбюджет на 2010 год только в конце апреля.

В прошлом году Крым принял бюджет с доходной частью 2 млрд. 460 млн. грн., расходной - 2 млрд. 491 млн. грн.