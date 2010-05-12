Группа «За Украину!» пожалуется Европе на флотское соглашение

Депгруппа «За Украину!» подготовила обращения к Парламентской Ассамблее Совета Европы, европарламенту и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно нарушений, которые, по ее мнению, имели место в Верховной Раде 27 апреля во время ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что после изучения этих документов европейское сообщество даст надлежащую, а не одностороннюю оценку происходившим событиям.

По его мнению, соглашение о ЧФ с правовой точки зрения не вступило в силу из-за нарушения процедуры в парламенте.

«Наша фракция считает, что действующим является соглашение, согласно которому базирование Черноморского флота России заканчивается в 2017 году», - сказал лидер депгруппы «За Украину!».