РФ и Украина займутся судьбой Тузлы

После подписания 17 мая соглашения между Россией и Украиной о демаркации границы будет создана рабочая группа, которая займется спорными вопросами, в том числе островом Коса Тузла, заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

"После подписания соглашения о демаркации государственной границы между Украиной и Россией будет создана группа. В рамках группы будет разрабатываться вопрос в том числе и по острову Тузла", - сказал КЛЮЕВ на заседании парламента.

Соглашение о демаркации границы будет подписано во время визита президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев.

Украина и Россия пытались разделить Керченский пролив с 1996 года.

Позиция украинской стороны основывалась на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине.

Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении Керчи к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

23 октября строительство прекращено в 102 метрах от линии украинско-российской границы.

В мае 2010 года министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что Украина и Россия создадут совместную комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.