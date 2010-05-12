Симферополь оставят без воды

Симферополь в течение суток - с 5-ти утра 13 мая до 5-ти утра 14 мая - останется без воды из-за проведения работ по врезке канализационного коллектора, сообщила пресс-служба мэрии.

«В исполнительный комитет Симферопольского городского совета обратилось руководство Службы автомобильных дорог в Крыму с просьбой разрешить проведение работ по врезке реконструируемого коллектора в существующий. В связи с работами будет отключено водоснабжение города», - говорится в пресс-релизе.

В Симферополе, который является административным центром Крыма, проживают около 360 тысяч человек.