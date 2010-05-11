Крымские татары хотят учредить День национального флага
18:29, 11 мая 2010Крым
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Меджлис не против
|© УНИАН
Вопрос рассматривался на заседании меджлиса десятого мая, сообщила во вторник его пресс-служба.
"Первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ озвучил предложения ряда крымскотатарских молодежных организаций об учреждении Дня крымскотатарского национального флага и проведении мероприятий. Члены меджлиса поддержали предложение, в том числе согласились с датой - 26 июня", - говорится в пресс-релизе.
Участники заседания поручили службам меджлиса вместе с общественными организациями крымских татар разработать проект постановления и план мероприятий.
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