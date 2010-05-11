Крымские татары хотят учредить День национального флага

День крымскотатарского национального флага намерен учредить меджлис крымских татар 26 июня - в первый день работы Курултая (национального съезда) второго созыва.

Вопрос рассматривался на заседании меджлиса десятого мая, сообщила во вторник его пресс-служба.

"Первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ озвучил предложения ряда крымскотатарских молодежных организаций об учреждении Дня крымскотатарского национального флага и проведении мероприятий. Члены меджлиса поддержали предложение, в том числе согласились с датой - 26 июня", - говорится в пресс-релизе.

Участники заседания поручили службам меджлиса вместе с общественными организациями крымских татар разработать проект постановления и план мероприятий.