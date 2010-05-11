Банковские клерки присвоили шестьсот тысяч гривен
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения более шестисот тысяч гривен сотрудниками банка в Керчи, которые оформили фиктивные договоры, сообщила во вторник пресс-служба крымского надзорного ведомства.
"Путем злоупотребления служебным положением служащие банковского учреждения получили доступ к наличности, оформив фиктивные договоры банковского вклада", - говорится в пресс-релизе.
Действия клерков квалифицированы по статье "присвоение средств в особо крупных размерах".
Санкция части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с запретом заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Ведется следствие.