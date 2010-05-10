Оппозиция создала комитет защиты Украины

Представители внепарламентских и парламентских политических сил подписали учредительный акт о создании Комитета защиты Украины для координации совместных действий в отстаивании национальных интересов страны.

Под документом подписи поставили семь представителей парламентских партий: Народного Руха Украины, партии "Батькивщина", Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечества, партии "Реформы и Порядок" и "Народной самообороны".

Из внепарламентских сил инициативу поддержали объединение "Свобода" и Украинская партия.

"Организационной основой комитета является его всеукраинский характер, участие граждан, равенство представительства политических партий и общественных организаций, координация их действий как в центре, так и на местах", - говорится в учредительном акте "комитетчиков"

Подписанты единогласно утвердили координатором организации украинского писателя Дмитрия ПАВЛЫЧКО.

Руководители Конгресса украинских националистов и Украинской народной партии подписи под документом планируют поставить во вторник.

Создание комитета поддержали также УРП "Собор", "Наша Украина" и "Украинская платформа". Руководство этих сил отметило, что окончательное решение о предоставлении согласия в виде подписи будет принято на днях после заседания актива.

Партия "Гражданская позиция" Анатолия ГРИЦЕНКО поддержала инициативу, но затем ее лидер отказался формально подтвердить решение.

В интервью журналистам ГРИЦЕНКО заявил, что на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО в понедельник нашел информацию, что именно она является лидером объединенной оппозиции, хотя официально ее такими полномочиями пока никто не наделял.