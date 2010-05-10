Камаз оставил без газа десять домов

Автомобиль "Камаз" деформировал газовую магистраль, оставив без "голубого топлива" до десяти домов в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

"Водитель после разгрузки груза не опустил кузов. Машина начала движение, зацепившись за газовую магистраль низкого давления, деформировала ее", - говорится в пресс-релизе.

Ремонтные работы планируется начать во вторник, 11 мая.