Камаз оставил без газа десять домов
16:04, 10 мая 2010Крым
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И пусть ремонт подождет
Автомобиль "Камаз" деформировал газовую магистраль, оставив без "голубого топлива" до десяти домов в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
"Водитель после разгрузки груза не опустил кузов. Машина начала движение, зацепившись за газовую магистраль низкого давления, деформировала ее", - говорится в пресс-релизе.
Ремонтные работы планируется начать во вторник, 11 мая.
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