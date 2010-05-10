Севастополь и Львов провели телемост в честь Дня Победы

Полуторачасовой телемост, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели севастопольская и львовская региональные государственные телерадиокомпании, передает УНИАН.

В двух студиях участниками общения самого западного и самого южного регионов Украины были председатель Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ и руководитель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие Севастополь и Львовскую область, деятели культуры и искусства, военнослужащие Военно-морских сил Украины-выходцы из Львова.

Язык общения в основном был украинским.

Первый заместитель председателя госкомитета телевидения и радиовещания Анатолий МУРАХОВСКИЙ поздравил ветеранов войны с Днем Победы и отметил важность проведения подобных телевизионных проектов как с точки зрения приобретения телерадиокомпаниями нового опыта, так и для укрепления дружеских связей между регионами страны.