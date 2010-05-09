Севастополь провел парад Победы

Более 50 тысяч человек - участников парада победителей, прохождения войск гарнизона, жители и туристы - отмечали в Севастополе 65-летие Победы в Великой Отечественной войне и 66-летие освобождения города от фашистов, передает УНИАН.

Представители исполнительной власти и руководства милиции отмечают, что так много людей на День Победы давно не собиралось в центре города-героя.

Военные оркестры и артисты исполнили государственные гимны Украины и России.

Командующие Военно-морскими силами Украины и Черноморским флотом РФ Виктор МАКСИМОВ и Александр КЛЕЦКОВ на одной открытой машине объехали строи и поздравили ветеранов и личный состав с праздником.

Колонны ветеранов войны и вооруженных сил прошли перед трибуной и приветствовавшими их тысячами жителями и гостями Севастополя.

Прохождение маршем войск гарнизона открыли три парадных расчета, одетые в форму времен войны и представлявшие разные виды вооруженных сил. Они несли знамена всех фронтов, в том числе четырех украинских, и боевые знамена частей и кораблей.

Затем пошли войска. От ЧФ РФ в торжественном прохождении принимали участие 750 человек, от украинского флота - более 500 человек, от воздушных сил Украины - более 90 военнослужащих, от МВД - около 50.

После по улице Ленина прошли колонны, представлявшие районы города. Многие участники шествия держали в руках партийные знамена. Больше всего было флагов Партии регионов.

Гостями на параде были главы администраций президентов Украины, России и Беларуси Сергей ЛЕВОЧКИН, Сергей НАРЫШКИН и Владимир МАКЕЙ. На трибуне также стояла лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО.