35 тысяч человек празднуют День Победы в Симферополе

На шествие в Симферополе по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к памятникам, по данным милиции, собрались 35 тысяч человек, передает УНИАН.

Жители Симферополя пришли в центр города с детьми, принесли ветки сирени, воздушные шары. Многие прикрепили к одежде георгиевские ленты.

Представители власти, политических сил и горожане возложили цветы к памятнику «Танк Т-34» в сквере Победы.

Шествие по улицам Розы Люксембург и Павленко проходило под красными знаменами Победы, флагами политсил, Крыма. Играли оркестры.

Зрители приветствовали участников торжественного прохождения криками «Победа!» и «Ура!», дарили ветеранам цветы.

Шествие завершилось в парке Гагарина возложением венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Собрашиеся почтили память погибших советских воинов.

Работает полевая кухня, ветеранов угощают «солдатской кашей».