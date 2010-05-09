Оператор рухнувшего в Ялте вертолета в тяжелом состоянии

Оператор, который пострадал в субботу в результате падения вертолета на окраине Ялты, находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и челюсти, ушибы.

«Состояние тяжелое. Находится на искусственной вентиляции легких», - говорится в пресс-релизе.

Еще одна пострадавшая - пассажирка вертолета - госпитализирована с рваными ранами височной области и ссадинами тела.

Прокуратура устанавливает причины падения машины, которое привело к гибели пилота.

Как сообщал УНИАН, при осуществлении посадки в районе поселка Ливадия (Ялта) во второй половине дня 8 мая по неизвестным причинам рухнул вертолет, оператор снимал международне водные соревнования.