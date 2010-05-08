Каждый второй немец не знает, когда закончилась война в Европе

Почти каждый второй житель ФРГ не знает даты окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на опрос, проведенный социологическим институтом Forsa.

Около 45 процентов респондентов не могут сказать, что произошло в Германии 8 мая 1945 года. Тогда был подписан акт о безоговорочной капитуляции германского вермахта.

Особенно велика неосведомленность в истории у представителей молодого поколения в ФРГ. Более двух третей опрошенных (68 процентов) в возрастной категории от 18 до 29 лет не знают, что 8 мая 1945 года в Европе закончилась война.

Плохо информированы немцы и о масштабах жертв советской стороны. Лишь 18 процентов опрошенных дали верный ответ, что в результате Второй мировой войны погибли более 20 миллионов советских солдат и мирных жителей.

Для подавляющего большинства немцев (85 процентов) 8 мая является скорее днем освобождения, чем днем поражения. Война перестала быть важной темой разговора для подавляющего большинства немцев. Лишь 17 процентов опрошенных заявили, что они часто обсуждают эту тему, 31 процент - редко и еще 26 процентов - иногда.