Жители Керчи устроили факельное шествие на гору Митридат

Тысячи жителей Керчи с зажженными факелами в руках поднялись на гору Митридат к Обелиску Славы вечером 8 мая, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.

Факельное шествие является традиционным для города в восточном Крыму и проводится ежегодно накануне Дня Победы.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику. На вершине горы состоялось театрализованное представление. Небо над городом-героем озарил фейерверк.

«На Митридате проведена реконструкция мемориального комплекса. Преобразилась башня Вечного огня, мрамором выложена смотровая площадка, благоустроена территория возле Обелиска Славы», - сообщила сотрудник керченской мэрии.

В годы Великой Отечественной войны Керчь пережила две оккупации и стала ареной жестоких сражений.

Фашисты замучили и истребили четырнадцать тысяч мирных жителей и пятнадцать тысяч военных, угнали в рабство в Германию более четырнадцати тысяч человек.

Керчь освобождена от немецко-фашистских захватчиков 11 апреля 1944 года.

Звание «город-герой» присвоено Керчи 14 сентября 1973 года.