В Ялте рухнул вертолет, погиб пилот
19:35, 08 мая 2010Крым
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Травмированы двое пассажиров... Оператор снимал гонки...
Один человек погиб и двое получили травмы в результате падения вертолета в Ялте, с которого велась видеосъемка первого этапа чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море, передает УНИАН.
«Погиб пилот. Пострадали пассажиры - мужчина и женщина. Они находятся в больнице. У мужчины тяжелые травмы», - сообщил по телефону источник в органах власти Ялты.
Вертолет рухнул при заходе на посадку в 16:45.
«По предварительным данным, он зацепился за деревья», - сказал представитель крымского управления МЧС.
7-9 мая в Ялте проходит водный аналог «Формулы-1».
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