В Ялте рухнул вертолет, погиб пилот

Один человек погиб и двое получили травмы в результате падения вертолета в Ялте, с которого велась видеосъемка первого этапа чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море, передает УНИАН.

«Погиб пилот. Пострадали пассажиры - мужчина и женщина. Они находятся в больнице. У мужчины тяжелые травмы», - сообщил по телефону источник в органах власти Ялты.

Вертолет рухнул при заходе на посадку в 16:45.

«По предварительным данным, он зацепился за деревья», - сказал представитель крымского управления МЧС.

7-9 мая в Ялте проходит водный аналог «Формулы-1».