В Ялте упал вертолет: погиб пилот, двое пассажиров в больнице

Один человек погиб и двое получили травмы в результате падения вертолета в Ялте, с которого велась видеосъемка первого этапа чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море, передает УНИАН.

«Погиб пилот. Пострадали пассажиры - мужчина и женщина. Они находятся в больнице. У мужчины тяжелые травмы», - сообщил по телефону источник в мэрии Ялты.

Вертолет рухнул во время захода на посадку в 16:45.

«По предварительным данным, он зацепился за деревья», - сказал представитель крымского управления МЧС.

«5-ый канал» не подтверждает информацию о том, что пострадавший является его оператором.

«Это не наш сотрудник. Это нанятый «5-тым каналом» человек, который снимал гонки», - сказала журналист, добавив, что он работает в фирме «Операторские технологии».

7-9 мая в Ялте проходит «Формула-1» на воде.