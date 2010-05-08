В Керчи захоронили останки 10 советских воинов

Останки десяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, с почестями захоронили на воинском кладбище в городе-герое Керчь, сообщила пресс-служба мэрии.

На траурную церемонию собрались ветераны, военнослужащие, школьники, представители власти и общественность.

На могилы павших воинов легли цветы.

Останки солдат нашли во время раскопок.

В годы войны Керчь стала ареной жестоких сражений между советскими и германскими войсками.

«Победа досталась неимоверно дорогой ценой. Было замучено и истреблено четырнадцать тысяч мирных жителей, пятнадцать тысяч военнослужащих. Насильственно угнано в рабство в Германию четырнадцать тысяч человек. Материальный ущерб, нанесенный фашистами городу, составил более полутора миллиардов рублей», - говорится в сообщении мэрии.