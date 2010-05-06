Турция готова отменить визы для украинцев

Турция рассматривает возможность введения безвизового режима с Украиной и создания зоны свободной торговли.

Министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ сообщил журналистам в Крыму, что в ближайшее время представители заинтересованных министерств двух стран проведут посвященные развитию турецко-украинских отношений встречи, после состоятся переговоры на высшем уровне.

«Первая встреча пройдет в ближайшие два месяца. В июле во время визита премьер-министр Турецкой Республики господин ЭРДОГАН встретится с президентом (Украины) Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - заявил дипломат.

«Начнутся переговоры по поводу организации свободных границ при торговле, будут приняты решения касательно введения безвизового режима», - сказал ДАВУТОГЛУ.