Севастополь провел генеральную репетицию парада Победы
20:43, 06 мая 2010Крым
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Командующие ВМС и ЧФ довольны
Генеральная репетиция парада в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в четверг вечером в Севастополе.
Готовность к торжественному прохождению войск Севастопольского гарнизона проверили командующие Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России Виктор МАКСИМОВ и Александр КЛЕЦКОВ, передает УНИАН.
Участники репетиции осуществили два прохождения по площади Нахимова и одноименному проспекту.
Руководители флотов в целом остались довольны подготовкой парадных расчетов.
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