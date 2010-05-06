Севастополь провел генеральную репетицию парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в четверг вечером в Севастополе.

Готовность к торжественному прохождению войск Севастопольского гарнизона проверили командующие Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России Виктор МАКСИМОВ и Александр КЛЕЦКОВ, передает УНИАН.

Участники репетиции осуществили два прохождения по площади Нахимова и одноименному проспекту.

Руководители флотов в целом остались довольны подготовкой парадных расчетов.