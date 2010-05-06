Турция не боится ЧФ России в Крыму

Турция не видит для себя угрозы в продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 и считает Черноморский регион не местом для военного противостояния, заявил министр иностранных дел страны Ахмет ДАВУТОГЛУ.

«Турция видит Черноморский бассейн как зону дружбы, мира и благополучия. Мы хотим видеть здесь историю, культуру, торговлю, искусство. Это регион не для военного противостояния, не для политического противостояния. В нашей внешней политике нет врагов в этом регионе. У Турции есть только страны, с которыми мы сотрудничаем. Все страны Черноморского бассейна - дружественные нам страны», - ответил дипломат на вопрос крымских журналистов, какова позиция Турции относительно продления базирования ЧФ РФ в Украине.

ДАВУТОГЛУ выразил надежду, что в будущем ситуация не изменится.

«Дай бог нам создать в Черноморском регионе такую обстановку, чтобы эти вопросы больше не поднимались», - сказал глава МИД Турции.

Россия и Украина в конце апреля ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.