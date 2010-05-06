Парламент Крыма примет бюджет на внеочередной сессии

Внеочередное пленарное заседание Верховного совета Крыма, на котором планируется принять бюджет автономии на этот год, назначено на среду, 12 мая.

Спикер парламента Владимир Константинов подписал распоряжение о созыве заседания. Документ размещен на официальном сайте Верховного совета.

Кроме бюджета, в повестке дня - вопросы о программе экономического и социального развития республики на 2010 год и "об осуществлении заимствования в форме выпуска облигаций внутреннего займа" Крыма.

Напомним, закон о госбюджете на 2010 год Верховная Рада Украины приняла в конце апреля.