Останки 113 советских воинов перезахоронили в Севастополе

Останки ста тринадцати советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно перезахоронили в четверг на мемориальном кладбище в поселке Дергачи близ Севастополя, передает УНИАН.

В траурной церемонии участовали моряки Военно-морских сил Украины и Черномосркого флота России, чиновники, духовенство, ветераны и члены поисковых групп, которые нашли останки солдат.

Поисковые отряды Севастополя работают круглый год, торжественное перезахоронение в городе традиционно проводится в преддверии 9 мая.

«В этом году сто тринадцать бойцов захоронены, и год был очень удачным, к 65-й годовщине Победы мы сумели установить имена одиннадцати бойцов», - сказал журналистам руководитель севастопольского поискового объединения «Долг» Марина ГАВРИЛЕНКО.

После освящения места перезахоронения память погибших почтили троекратным залпом из стрелкового оружия, добавляет пресс-служба министерства обороны Украины.