Телерадиофестиваль «Победили вместе» стартует в Севастополе

VI Международный фестиваль теле- и радиопрограмм "Победили вместе", посвящённый 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет в Севастополе 8-11 мая.

Журналисты прислали около 200 работ, из них четверть - из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Гендиректор севастопольской региональной телерадиокомпании Александр СКРИПНИЧЕНКО сообщил, что в работе фестиваля принимают участие региональные и областные гостелерадиокомпании, коммерческие ТРК.

"В общей сложности 42 телерадиоорганизации из Украины", - сказал он.

Помимо творческого соперничества журналистов, программой фестиваля предусмотрены "круглые столы" и мастер-классы.

Почётными гостями фестиваля станут российская актриса Вера ГЛАГОЛЕВА, кинорежиссёр из РФ Александр СТЕФАНОВИЧ, сценарист документального кино, заслуженная артистка России Джемма ФИРСОВА, украинский кинорежиссёр Олег БИЙМА и певица из Болгарии Майя НЕШКОВА.