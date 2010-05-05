Януковича просят пояснить Джарты, что Севастополь - украинский город
Томенко: несмотря на историю и язык
|Василий Джарты. Фото Укринформа
"На заявление должны сразу реагировать, как минимум, президент Украины, который рекомендовал назначить ДЖАРТЫ руководителем правительства Крыма, а, как максимум, - правоохранительные органы", - сказал ТОМЕНКО в интервью УНИАН.
ДЖАРТЫ в интервью РИА Новости заявил: "Согласитесь, нельзя сказать, что Севастополь - это украинский город. Его испокон веков называли русским городом, городом русской славы. И мы должны гордиться, что там находится российский Черноморский флот".
Украинский вице-спикер считает подобные высказывания прямым нарушением статьи 2 Конституции, которая предусматривает, что "территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной".
ТОМЕНКО добавил, что согласно ст. 17 основного закона, защита суверенитета и территориальной целостности Украины является важнейшей функцией государства и делом всего народа.
"Если допустить, что чиновник делал такое заявление, исходя из того, что в Севастополе разговаривают на русском языке, или что он связан с российской историей, то тогда я не удивлюсь, что в ближайшее время кто-либо из нынешних власть предержащих заявит, что Макеевка или Донецк также являются российскими городами", - сказал зампредседателя парламента.
По мнению ТОМЕНКО, ЯНУКОВИЧ должен заставить чиновников реализовывать полномочия, которые на них возложены, а не "заигрывать перед Россией".