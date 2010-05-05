Януковича просят пояснить Джарты, что Севастополь - украинский город

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правоохранители должны отреагировать на заявление крымского премьера Василия ДЖАРТЫ о том, что Севастополь не является украинским городом, считает зампредседателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

"На заявление должны сразу реагировать, как минимум, президент Украины, который рекомендовал назначить ДЖАРТЫ руководителем правительства Крыма, а, как максимум, - правоохранительные органы", - сказал ТОМЕНКО в интервью УНИАН.

ДЖАРТЫ в интервью РИА Новости заявил: "Согласитесь, нельзя сказать, что Севастополь - это украинский город. Его испокон веков называли русским городом, городом русской славы. И мы должны гордиться, что там находится российский Черноморский флот".

Украинский вице-спикер считает подобные высказывания прямым нарушением статьи 2 Конституции, которая предусматривает, что "территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной".

ТОМЕНКО добавил, что согласно ст. 17 основного закона, защита суверенитета и территориальной целостности Украины является важнейшей функцией государства и делом всего народа.

"Если допустить, что чиновник делал такое заявление, исходя из того, что в Севастополе разговаривают на русском языке, или что он связан с российской историей, то тогда я не удивлюсь, что в ближайшее время кто-либо из нынешних власть предержащих заявит, что Макеевка или Донецк также являются российскими городами", - сказал зампредседателя парламента.

По мнению ТОМЕНКО, ЯНУКОВИЧ должен заставить чиновников реализовывать полномочия, которые на них возложены, а не "заигрывать перед Россией".