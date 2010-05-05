Керчь-Еникальским каналом Россия и Украина будут управлять вместе

Украина и Россия создадут комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала, сообщил министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

«Неурегулированность границы на этом участке является проблемой для двух хозяйствующих субъектов: администраций порта Кавказ и Керчь, потому что при неразграниченной территории управление этими территориями является проблемой. В связи с этим мы договорились, что мы создаем морскую совместную комиссию на этом объекте», - сказал он в Брянске (РФ) после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии, отвечая на вопрос УНИАН.

Комиссия будет создана для того, чтобы «вместе планировать объем работы, вместе планировать инвестиции и определять лоцманские технологии на этом участке акватории», сказал ЛЕВИТИН.

Кроме того, она необходима для безопасности судоходства. «Нужно для того, чтобы мы не допускали ошибок при судоходстве на неразграниченной территории», - отметил министр.

Украина и Россия пытались поделить Керченский пролив с 1996 года.

Позиция украинской стороны основывалась на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходит по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине.

Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении украинского города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства. Строительство было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.