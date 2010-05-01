Медведев поручил подготовить план развития базы ЧФ в Севастополе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил министру обороны страны Анатолию СЕРДЮКОВУ в течение месяца подготовить план развития военно-морской базы Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Я думаю, что где-то в течение месяца вы могли бы вместе с другими ведомствами подготовить план развития военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе и представить мне на утверждение", - сказал МЕДВЕДЕВ на встрече с СЕРДЮКОВЫМ.

"Обязательно. Представим через месяц", - ответил глава минобороны.

По словам МЕДВЕДЕВА, России нужно подумать о социальном обустройстве базы ЧФ , чтобы моряки, которые расквартированы в Севастополе, "жили в современных условиях" и "имели возможности для отдыха".

"Мы договорились также о том, что наша база заключит соглашение с украинской стороной, с Севастополем", - отметил президент России.

В соответствии с этим соглашением Севастополю будет оказана социально-экономическая поддержка по ряду программ.

"Для нас это город не посторонний. Нужно подумать, каким образом нам поучаствовать в этих программах. И по линии министерства обороны, и по линии других органов власти и бизнес-структур", - заявил МЕДВЕДЕВ.

России и Украина в конце апреля ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на 5 лет.