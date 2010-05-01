1 мая - большой праздник для 25% украинцев

Каждый четвертый украинец считает 1 мая большим праздником, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Еще 43,6% опрошенных считают этот день обычным праздником, таким, как и другие официальные праздники. 25,2% респондентов считают 1 мая обычным выходным днем, а не праздником. 3,6% опрошенных заявили, что этот день должен быть рабочим. Остальные респонденты колебались с ответом.

Чаще всего Первомай большим праздником считают люди от 60 лет и старше (38,1%), реже - молодежь от 18 до 29 лет (14,7%).

Исследование проводилось 14-21 апреля, опрошены 2009 респондентов от 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.