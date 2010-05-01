Евпатория оживит статуи

В Евпатории оживут статуи - в уличном перфомансе в дни открытия курортного сезона, первого и второго мая, примут участие около восьмидесяти актеров из Украины, России и стран дальнего зарубежья.

Чемпионат живых скульптур крымский город проводит третий год подряд. На этот раз центральной станет греческая тема.

«Мы решили сделать акцент на мифах и легендах Греции, среди созданных образов - богини, музы, Минотавр. В следующем году покажем Средневековье, а в юбилейный год (на пятый чемпионат) сделаем современный мир», - сообщил директор евпаторийского центра досуга Виктор АРИХИН по телефону УНИАН.

На нынешнем фестивале также будут представлены образы народов, населяющих крымский полуостров: русских, украинцев, татар, армян, караимов и других.

1-го мая «статуи» можно увидеть на центральной площади Евпатории - Театральной, 2-го - на улице Караимской в старой части города.

Говорить «скульптурам» не положено. Зато оживить «статую» может любой зритель, кинув ей деньги: артист начнет двигаться, с ним можно сфотографироваться.

«Скульптура», признанная победителем чемпионата, получит денежный приз.