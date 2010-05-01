Курортный сезон стартует в Крыму

Официальное открытие курортного сезона проходит в субботу, первого мая, в Крыму.

В этом году власти обещают отдыхающим бесплатные пляжи общего пользования - Совет министров Крыма запретил брать деньги за проход к морю.

Стоимость отдыха увеличилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 15% - подорожали энергоносители и продукты, говорят чиновники. Рост в основном коснулся отдыха в пансионатах класса «эконом» и среднего ценового сегмента, стоимость элитного отдыха почти не изменилась, сообщил на днях крымский министр курортов и туризма Сергей КИРИЛЕНКО.

«Да, определенное подорожание на туристические услуги наблюдается - но оно наблюдается во всем мире. Цены не могут не расти, потому что мы находимся в постоянно меняющихся экономических условиях», - заявил заместитель председателя ассоциации «Туристический актив Крыма» Вячеслав ХАЧАТУРЯН по телефону УНИАН.

По мнению эксперта, в автономии в нынешнем курортном сезоне может увеличиться количество отдыхающих из России.

«То, что сезон будет успешным, было ясно еще в марте на туристических выставках, особенно в Москве и Минске. Представители туристических компаний заявляли: работать с Крымом стало комфортнее. На Крым возлагаются большие надежды именно в плане потепления отношений (между Украиной и РФ). Люди считают, что Крым будет более приветливым», - отметил ХАЧАТУРЯН.

«Сближение двух стран сыграло определенную роль. К нам начали лучше относиться российские туроператоры и сами россияне», - соглашается пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

На майские праздники Ялта ждет значительный поток туристов, поскольку в конце следующей недели в городе пройдет формула-1 на воде - этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. «Элитные базы размещения заранее забронированы, на праздники они заполнены практически на сто процентов», - сказала АГАРКОВА по телефону УНИАН.

«Если 2009 год был достаточно тяжелым, мы потеряли 15%, то сейчас мы выходим на уровень 2008 года - а он был неплохим», - отметила пресс-секретарь мэра Ялты, характеризуя ситуацию в городе.

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнули пять миллионов человек - на 700 тысяч меньше, чем в 2008-ом.