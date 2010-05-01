Ялтинский порт примет наибольшее количество круизных лайнеров

118 судозаходов запланировано в Ялтинском морском торговом порту в текущем году - это наибольшее количество иностранных пассажирских лайнеров, которое порт принимал за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи Украины.

"В 2005 году в порт зашли 50 судов, в 2006-м - 46, в 2007-м - 65, в 2008-м - 73. В 2009 году было 94 судозахода: 60 иностранных лайнеров и 34 судна типа река-море", - говорится в пресс-релизе.

В 2010 году в порт зайдут 75 круизных лайнеров и 43 судов типа река-море.

В этом году Ялта примет несколько судов длиной более 290 метров. "Дважды порт посетит лайнер Costa Mediterranea - его длина 292,5 метра. 19 сентября зайдет судно Queen Victoria, его длина 294 метра", - отмечает минтранс.

Закроет навигацию круизное судно Europa. Оно зайдет в порт 31 октября.