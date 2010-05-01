Троллейбусы Керчи подорожали
05:00, 01 мая 2010Крым
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Вынужденная мера
Проезд в троллейбусах Керчи с первого мая подорожает с восьмидесяти пяти копеек до одной гривны.
Столько же будет стоить перевозка багажа.
«Мы вынуждены идти на повышение из-за подорожания запчастей и электроэнергии», - заявила начальник эксплуатации предприятия «Керчьтроллейбус» Валентина МОЛЧАН по телефону УНИАН.
Новые тарифы утвердили министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины и керченские власти.
Предприятие «Керчьтроллейбус» (Керчь, Крым) создано в 2004 году, специализируется на внутригородских пассажирских перевозках.
В парке - 14 троллейбусов.
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