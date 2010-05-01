Троллейбусы Керчи подорожали

Проезд в троллейбусах Керчи с первого мая подорожает с восьмидесяти пяти копеек до одной гривны.

Столько же будет стоить перевозка багажа.

«Мы вынуждены идти на повышение из-за подорожания запчастей и электроэнергии», - заявила начальник эксплуатации предприятия «Керчьтроллейбус» Валентина МОЛЧАН по телефону УНИАН.

Новые тарифы утвердили министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины и керченские власти.

Предприятие «Керчьтроллейбус» (Керчь, Крым) создано в 2004 году, специализируется на внутригородских пассажирских перевозках.

В парке - 14 троллейбусов.