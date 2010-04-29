Посол России собрался в Крым
20:00, 29 апреля 2010Крым
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Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ планирует на следующей неделе посетить Крым, сообщает пресс-служба крымского правительства со ссылкой на исполняющего обязанности генконсула РФ в Симферополе Сергея ГОЛЫШЕВА.
Ожидается, что 5 мая в Симферополе ЗУРАБОВ встретится с премьером Крыма Василием ДЖАРТЫ.
"Мы готовы обсуждать все вопросы, интересующие посла Российской Федерации", - сказал ДЖАРТЫ.
Затем ЗУРАБОВ планирует посетить Севастополь и "провести там второй день визита", сообщает Совмин.
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