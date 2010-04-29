Два пляжа Евпатории получили «голубой флаг»

Два пляжа Евпатории получили сертификаты международной программы "Голубой флаг Европы", подтверждающие экологическую чистоту прибрежных и пляжных территорий, сообщила пресс-служба исполкома города.

Речь идет о пляжах межрегионального центра трудовой, медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и расположенного в поселке Заозерное санатория "Северный".

"Голубой флаг, развевающийся на пляже, гарантирует чистую воду, регулярную очистку песка и сбор мусора, наличие службы спасения, неотложной помощи, душевых на пляже", - говорится в пресс-релизе.

"Голубой флаг" выдается на один сезон и в случае несоответствия критериям может быть изъят.

"Международный сертификат качества пляжей "Голубой флаг" утвержден во Франции в 1985 году. Программа реализуется под эгидой международной общественной некоммерческой организации "Федерация экологического образования - ФЭО". В настоящее время участниками движения являются более 25 стран Европы. С каждым годом к нему присоединяется все больше государств, в том числе за пределами Европы", - отмечает исполком.

Торжественное вручение сертификатов и флагов планируется провести после майских праздников.