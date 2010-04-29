Медведев и Янукович подписали флотские законы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Украиной, продолжающий срок пребывания российского Черноморскою флота в Крыму до 2042 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Закон принят Государственной думой РФ 27 апреля и одобрен Советом Федерации 28 апреля.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о ратификации договора, принятый Верховной Радой 27 апреля, сообщает официальное представительство главы государства.

Украинский парламент проголосовал за ратификацию соглашения, несмотря на сопротивление депутатов-оппозиционеров, которые считают антиконституционным продление срока нахождения ЧФ РФ в Крыму после 2017 года.