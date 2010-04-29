Похитителю бюллетеней впаяли штраф
18:01, 29 апреля 2010Крым
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«За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 158, - "похищение бюллетеней", вынесен приговор жителю Керчи», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Как уточнил УНИАН сотрудник пресс-службы надзорного ведомства, керчанин должен заплатить около 500 гривен штрафа.
По данным прокуратуры, избиратель, решив разыграть членов комиссии, похитил у них бюллетени, а затем выбросил в мусорный бак.
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