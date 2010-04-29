Как часто украинцы занимаются сексом (исследование)

Украинцы не занимаются физкультурой и спортом, но секс у них - 108 раз в год, пишет еженедельник "Комментарии:", который сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр.

Издание публикует подборку исследований "Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики".

Украинцы занимаются сексом около 108 раз в год, пишут "Комментарии:", ссылаясь на результаты исследования компании Durex. Среднемировой показатель составляет 103 раза, а рекордсменами являются греки - около 138 раз в год.

Однако, пишет издание, по одному показателю украинцы заметно вырвались вперед. Как отмечается в исследовании, проведенном фармацевтической компанией Bayer Scherin Pharma, украинские мужчины, которые перешли 30-летнюю черту, сексуально активнее, чем европейцы. В среднем, украинцы в этом возрасте отводят на секс от 4 до 18 часов в год. По оценкам сексологов, продолжительность полового акта у украинских мужчин после 30-ти составляет от двух до десяти минут. И повторяется он приблизительно дважды в неделю. Европейцам того же возраста, по данным Bayer, хватает одного раза в неделю. Причем средняя продолжительность секса в их жизни составляет от двух до девяти часов в год.

При этом, украинцы, как и россияне, предпочитают не заниматься физкультурой и спортом, а смотреть по телевизору, как это делают другие.

Согласно данным исследования компании Research&Brandihg Group, проведенного в 2008 году, 54% украинцев ни разу в течение года спортом не занимались, и только 5% делают физические упражнения постоянно.

Спортивные расходы среднестатистического украинца в 2006 году составляли 21 долл., из них 11 долл. тратились на товары спортивного назначения, 6 долл. - на товары для активного отдыха и туризма, 4 долл. - на посещение спортзалов и фитнесс-клубов (данные Ассоциации "Спортивная индустрия Украины"). В соседней России постоянно занимаются спортом и физкультурой около 9% населения. В среднем, "спортивные" расходы одного россиянина составляют 50 долл. ежегодно, хотя в Москве этот показатель значительно выше - 150-200 долл.