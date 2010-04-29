Украинцы мало читают, редко ходят в кино, но много спамят

Украинцы мало читают и редко ходят в кинотеатры, но очень деятельны в Интернете, таковы результаты исследования.

Еженедельник "Комментарии:" сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр.

Издание публикует подборку исследований "Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики".

По данным еженедельника, в Украине интерес к чтению проявляют лишь 27% населения - это меньше, чем в России (30%). Наиболее читающими странами Европы остаются Великобритания, Германия и Франция. Там регулярно читают книги 73,5%, 66% и 61% населения соответственно.

Книги в Украине покупают только 40-45% жителей, из них немногим больше половины приобретают более 10 книг за год. Для сравнения: среднестатистический житель Чехии покупает за год 15 книг (до кризиса - 22).

По данным Книжной палаты Украины, в прошлом году на одного украинца приходилось 1,22 книги и брошюры. В то время как в Испании, наиболее "издательски продвинутой" стране, этот показатель составляет 7,8 книги на одного жителя (в России - 4,5).

Хотя кинопрокатчики ежегодно сообщают о значительном росте посещаемости кинотеатров, по количеству кинозрителей Украина все равно плетется в хвосте среди стран Европы, сообщают "Комментарии:".

В 2009 году в Украине на душу населения приходилось 0,46 посещений кинотеатров (проданы 21,5 млн. билетов). В Германии - 1,7 похода в кино (проданы 146,3 млн. билетов). В Польше эти показатели составили 0,9 посещений кинотеатров на год (33,5 млн. проданных билетов), в России - 0,98 (138,5 млн. билетов). Таковы данные Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Украина замыкает десятку стран Европы, в которых насчитывается самое большое количество пользователей Интернета, пишет издание. По данным компании Miniwatts Marketing Group, в сентябре 2009 года украинская интернет-аудитория насчитывала 10,4 млн. чел. По этому показателю страну значительно опережают Польша (20 млн.), Турция (26,5 млн.) и Россия (45,3 млн.). Абсолютным лидером в Европе по количеству интернет-пользователей является Германия (54,2 млн.).

Однако украинцы в Интернете очень деятельны, подчеркивают «Комментарии:». Как отмечает компания Panda Securities, в январе-феврале 2010 года с киевских IP-адресов отправлялся 1% мирового спама. Киев занял девятое место среди городов - крупнейших распространителей нежелательных сообщений, опережая Джакарту (0,85%), Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро (по 0,84%) и Москву (0,56%).

Впрочем, как пишет издание, украинская интернет-аудитория отметилась и в более достойных видах деятельности, например, в блогерстве. По данным Ukrainian Watcher, в конце 2009 года Украина вышла на пятое место в мире по количеству зарегистрированных экаунтов в «Живом журнале» (Livejournal.com). На то время их в Украине насчитывалось 187,3 тыс. Больше всего юзеров ЖЖ в США и России.