Фирмы сторонников Тимошенко обыскали в Крыму

Сотрудники налоговой милиции проводят обыски в офисах предприятий в Крыму, акционерами которых являются депутаты Верховной Рады Украины от «Блока Юлии Тимошенко» Андрей СЕНЧЕНКО и Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ.

Налоговики проверяют в Симферополе предприятия «Гуматекс» и «Технохимкомплект», в Балаклаве - яхт-клуб «Золотой символ».

«Предприятия работают в разных отраслях, не связаны между собой договорами, но это не мешает организовать массовые обыски, с демонстрацией огнестрельного оружия: автоматов, пистолетов», - сказал по телефону УНИАН лидер крымского БЮТ СЕНЧЕНКО.

Он считает проверку «наездом» противников оппозиции.

«Налоговая милиция по команде Киева исполняет политический заказ под названием "наезд на предприятия политических оппонентов". Сами не знают, что ищут. Команда была "наехать", вот и "наехали". Мы знали о том, что эта команда будет, еще неделю назад. В обморок никто не упал. Мы от этой тупой, агрессивной власти ничего другого не ожидали», - отметил нардеп.

Сотрудник налоговой администрации Крыма заявила, что проверка проводится на законных основаниях. «Там работает целая группа, а не только налоговая. Официальные комментарии будут позже, может, завтра к вечеру или даже после праздников», - сказала собеседница агентства.