Приватизация жилья в Севастополе моряками ЧФ зависит от РФ

Решение вопроса о приватизации используемого в Севастополе военнослужащими Черноморского флота России служебного жилья зависит в большей мере от российской стороны, чем от властей города, заявил председатель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ.

«Как только Россия примет решение, что за долгую службу можно отдать в частную собственность квартиру бывшему военнослужащему Российской Федерации, сразу примем все решения по приватизации. Поэтому нужно, чтобы Россия приняла соответствующий нормативный акт», - заявил САРАТОВ.

Так он прокомментировал итоги заседания подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось 28 апреля в Москве.