Приватизация жилья в Севастополе моряками ЧФ зависит от РФ
12:59, 29 апреля 2010Крым
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Саратов снимает с себя ответственность
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«Как только Россия примет решение, что за долгую службу можно отдать в частную собственность квартиру бывшему военнослужащему Российской Федерации, сразу примем все решения по приватизации. Поэтому нужно, чтобы Россия приняла соответствующий нормативный акт», - заявил САРАТОВ.
Так он прокомментировал итоги заседания подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось 28 апреля в Москве.
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