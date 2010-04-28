КамАЗ сбил троих работников дорожной службы: один погиб

Один сотрудник дорожно-эксплуатационного управления погиб и двое получили травмы в результате наезда автомобиля «КамАЗ» на севере Крыма, сообщил пресс-центр крымского управления комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

Авария произошла в среду в первой половине дня на трассе Симферополь-Харьков возле джанкойского села Рощино.

«КамАЗ» врезался в технологический транспорт, на котором трое сотрудников ДЭУ проводили ремонтные работы. Один работник скончался, двое - в тяжелом состоянии. Водитель КамАЗа также госпитализирован», - говорится в пресс-релизе.

Территориальное управление Госгорпромнадзора создало комиссию для расследования обстоятельств «группового несчастного случая на производстве».