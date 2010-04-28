Крым просит МВД прислать на лето 500 военнослужащих

Милиция Крыма обращается к Министерству внутренних дел Украины с просьбой прислать полтысячи военнослужащих Внутренних войск для обеспечения охраны общественного порядка в курортных регионах на юге и западе полуострова в летий период.

«(Они) будут нести службу в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Черноморском и Раздольненском районах», - сказал заместитель начальника крымской милиции - руководитель милиции общественной безопасности региона Николай ФЕДОРЯН на совещании в Симферополе о готовности объектов инфраструктуры к курортному сезону-2010.

Крым ежегодно обращается к МВД с такой просьбой.

Курортный сезон в автономии открывается 1 мая.