Янукович сформулировал понятие «демократия» одним словом

Решение о ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года принято в рамках закона и будет выполняться, заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, передает УНИАН.

«Я уже сказал: есть две стороны. Одна выступает «за», вторая - «против». Решение принято в рамках действующих законов и Конституции и будет выполняться. Демократия - это порядок», - заявил президент журналистам, говоря о митинге в Киеве с участием нескольких тысяч человек, которые протестовали против ратификации документа украинским парламентом.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности договора.

Госдума РФ и Верховная Рада Украины 27 апреля ратифицировали соглашение.