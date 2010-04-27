Митинг в Севастополе поддержал ратификацию соглашения о ЧФ

Митинг в поддержку ратификации соглашения о продлении до 2042 года срока пребывания в Крыму Черноморского флота России провели в Севастополе около сотни активистов партии "Русский блок", Российской общины и ПСПУ.

Они держали плакаты "Оранжоиды, руки прочь от ЧФ России", "Янукович, не отступай! Севастополь тебя поддержит!", "Договору Медведева и Януковича - да", "ЧФ РФ, в Севастополе ты - дома!", "Севастополь жив, пока есть Черноморский флот!".

Митингующие скандировали: "Слава предкам! Слава роду! Слава русскому народу!", "Слава России!" и "Севастополь!".

"Так же, как во время Великой Отечественной войны, сначала отогнали врага от Москвы, а потом взяли Берлин, так и сейчас: сначала продлили договор на 25 лет, а потом заключат его навечно", - заявил депутат горсовета, лидер фракции "Народная оппозиция", представляющий Блок Натальи Витренко, Евгений ДУБОВИК.

Участники митинга в принятой резолюции поблагодарили президента Виктора ЯНУКОВИЧА и парламентариев за то, что они "отстояли право Севастополя, Крыма и Украины на экономическое сближение с Россией, на дружбу и взаимопомощь".